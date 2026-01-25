Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha adottato un tono che unisce familiarità e attenzione, descrivendo la sua strategia nei confronti dell’Europa come una “lettera d’amore”. In questo commento, Carla Sands analizza le parole del presidente statunitense, evidenziando come il suo approccio rifletta un rapporto complesso tra Stati Uniti ed Europa, caratterizzato da interessi condivisi e sfide comuni.

Durante il suo intervento al World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scelto un registro che mescola familiarità e ammonimento nel rivolgersi all’Europa come soggetto politico. “La amo, ma non sta andando nella giusta direzione”, ha detto, aggiungendo: “Ci teniamo agli europei, ma vogliamo alleati più forti”. Il messaggio, per quanto formulato in toni affettivi, è stato netto. Trump ha criticato le politiche migratorie sia statunitensi sia europee, sostenendo che “stanno importando popolazione da terre lontane”, una strategia che – nelle sue parole – ricalca quella seguita dall’amministrazione di Joe Biden. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la strategia di Trump è una “lettera d’amore” all’Europa. Il commento di Carla Sands



