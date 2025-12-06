La Strategia per la sicurezza nazionale di Trump è una minaccia all’Europa
Nel documento di Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca ci sono tutte le manie di grandezza di Donald Trump, ci sono fiumi di critiche per l’Europa e gli europei, e c’è poco o nulla contro le autocrazie di tutto il mondo. È la nuova realtà degli Stati Uniti: un tempo faro del mondo libero, ora ridotto a colosso miope delle relazioni internazionali con molti possibili rivali e nessun vero alleato. «In tutto ciò che facciamo, mettiamo l’America al primo posto», ha scritto Trump nella prefazione al testo che descrive come la «tabella di marcia per garantire che l’America rimanga la nazione più grande e di maggior successo nella storia dell’umanità». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
