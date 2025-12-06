La Strategia per la sicurezza nazionale di Trump è una minaccia all’Europa

Linkiesta.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel documento di Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca ci sono tutte le manie di grandezza di Donald Trump, ci sono fiumi di critiche per l’Europa e gli europei, e c’è poco o nulla contro le autocrazie di tutto il mondo. È la nuova realtà degli Stati Uniti: un tempo faro del mondo libero, ora ridotto a colosso miope delle relazioni internazionali con molti possibili rivali e nessun vero alleato. «In tutto ciò che facciamo, mettiamo l’America al primo posto», ha scritto Trump nella prefazione al testo che descrive come la «tabella di marcia per garantire che l’America rimanga la nazione più grande e di maggior successo nella storia dell’umanità». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la strategia per la sicurezza nazionale di trump 232 una minaccia all8217europa

© Linkiesta.it - La Strategia per la sicurezza nazionale di Trump è una minaccia all’Europa

Contenuti che potrebbero interessarti

strategia sicurezza nazionale trumpTrump vara nuova strategia di sicurezza nazionale: la "civilizzazione" dell'Europa rischia di "essere cancellata" dai migranti - La Casa Bianca ha pubblicato la nuova dottrina di sicurezza nazionale lamentando il rischio che alcuni membri della Nato diventino "non europei" e le "aspettative irrealistiche" del vecchio continente ... Secondo msn.com

strategia sicurezza nazionale trumpLa nuova strategia di Trump: le priorità sono America Latina e migranti - In Europa c'è il rischio di "cancellazione della civiltà" e, "se le tendenze attuali continueranno, il continente sarà irriconoscibile tra 20 anni o meno" si legge nel documento (ANSA) ... Scrive ansa.it

strategia sicurezza nazionale trumpTrump delinea la sua strategia estera: “Arruolare ed espandere”. Il documento sulla sicurezza nazionale: “L’Europa rischia di veder cancellata la civiltà” - La Casa Bianca ha pubblicato documento di Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti d'America, con un preludio scritto dal presidente: “Nessuna amministrazione nella storia ha realizzato un c ... Come scrive quotidiano.net

strategia sicurezza nazionale trumpTrump presenta la nuova strategia USA: più controllo sull’America Latina, frizione con l’Europa e sfida aperta alla Cina - La nuova strategia di sicurezza nazionale punta su confini più rigidi, critica l’UE, rilancia gli Accordi di Abramo e conferma la competizione diretta con la Cina ... Si legge su panorama.it

strategia sicurezza nazionale trumpTrump gela l'Europa: «Rischia la cancellazione». Usa più lontani dalla Nato? La nuova strategia - Quando nella notte di giovedì la Casa Bianca ha pubblicato la nuova National Security Strategy, il documento che ogni presidente rilascia periodicamente per definire le linee guida ... Lo riporta ilmessaggero.it

strategia sicurezza nazionale trumpTrump critica l'Europa (e non Mosca) nella nuova Strategia per la sicurezza nazionale: «Reale prospettiva di cancellazione della sua civiltà». Reuters: «Gli Usa vogliono ... - Il documento di National Security Strategy firmato dal presidente Usa: difesa dei confini e mantenimento della leadership planetaria. Si legge su corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Strategia Sicurezza Nazionale Trump