In seguito alla tragica vicenda di Federica Torzullo, si è scoperto che i genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria, sono stati trovati deceduti. La loro morte, avvenuta tramite impiccagione nella loro abitazione, ha sollevato numerosi interrogativi sul loro ruolo e sulle motivazioni dietro questa drammatica vicenda. La scoperta della loro morte rappresenta un momento di grande attenzione e riflessione sulla complessità della vicenda familiare coinvolta.

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo, sono stati trovati morti impiccati nella loro villetta di via Tevere 25, alle porte di Anguillara Sabazia. Il doppio suicidio, avvenuto il 24 gennaio 2026, rappresenta l’epilogo tragico di una famiglia travolta da una vicenda giudiziaria e mediatica senza precedenti. Il figlio Claudio ha ammesso di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, 44 anni, con 23 coltellate il 9 gennaio 2026. Da quel momento, la vita dei genitori è precipitata in una spirale di vergogna, dolore e isolamento sociale che si è conclusa con la scelta estrema. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Perché la madre indossava una parrucca”. Genitori Carlomagno, la scoperta dopo la tragedia

“Perché lo hanno fatto”. Genitori Carlomagno trovati morti, parla l’esperta dopo la tragediaL’Italia si confronta con un nuovo capitolo nella tragica vicenda dei genitori Carlomagno, trovati morti.

Anguillara sotto shock dopo la morte dei genitori di Claudio Carlomagno. La sorella di Federica Torzullo: «Tragedia nella tragedia»Anguillara Sabazia si trova in lutto dopo la tragica scomparsa dei genitori di Claudio Carlomagno.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Crans-Montana, dopo Perdutamente intonata da mamma Erica sulla bara del figlio, l'appello perché Achille Lauro canti il brano a Sanremo; A ruba gli occhiali aviator 'Top Gun' di Macron, la casa madre è italiana; È stata rilasciata la persona arrestata ieri sera in piazza Madre Teresa perché non indossava la mascherina; Cade in monopattino e sbatte la testa sul marciapiede, 15enne in coma: è gravissimo. Non indossava il casco.

Baby calciatore punito perché indossava la divisa dell'Ascoli a San Benedetto: l'aggressore gli ha rotto la rotula con un calcio. Ecco cosa rischia oraASCOLI Un inspiegabile imprevisto della vita che, soprattutto a quell’età, dovrebbe essere solo gioco e spensieratezza. E non il ricovero in ospedale per aver indossato la divisa di una squadra di ... corriereadriatico.it

L’amore di una madre non ha bisogno di testimoni, perché vive già nei sorrisi dei suoi figli. #maternità #amoreincondizionato #esseresmamma #famiglia - facebook.com facebook