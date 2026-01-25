Perché lo hanno fatto Genitori Carlomagno trovati morti parla l’esperta dopo la tragedia

L’Italia si confronta con un nuovo capitolo nella tragica vicenda dei genitori Carlomagno, trovati morti. Dopo la confessione di Claudio Carlomagno riguardo all’omicidio della moglie Federica Torzullo, emergono nuove riflessioni e approfondimenti da parte di esperti. Questo episodio solleva domande sulla motivazione e le dinamiche che hanno portato a questa drammatica situazione, evidenziando l’importanza di analizzare i fatti con attenzione e rispetto.

L’Italia è scossa da un ulteriore sviluppo nella vicenda che ruota attorno a Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo. I genitori dell’uomo, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sono stati trovati senza vita: secondo quanto riferito, si sarebbero tolti la vita impiccandosi e sarebbero stati rinvenuti vicini. L’intervento dell’esperta sentita da Adnkronos. Sul doppio suicidio è intervenuta la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, interpellata da Adnkronos. L’esperta ha ricondotto la possibile origine del gesto alla combinazione tra la probabile vergogna percepita dai genitori per quanto compiuto dal figlio e la difficoltà a sostenere una pressione considerata, in questo caso, un elemento psicologico rilevante sia nella fase di ideazione sia in quella dell’azione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

