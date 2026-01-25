Il tecnico dello Scandicci, Mirko Taccola, ha descritto la partita di oggi al Franchi come un incontro importante, difficile e affascinante. Ricorda come giocare a Siena abbia un appeal speciale per chi si confronta in queste categorie, sottolineando l'importanza di una sfida che si preannuncia complessa ma stimolante. Un appuntamento che promette di offrire spunti interessanti per entrambe le squadre coinvolte.

"Una gara importante, molto difficile e molto affascinante. Perché giocare a Siena ha un appeal particolare per chi frequenta queste categorie": con queste parole il tecnico dello Scandicci, Mirko Taccola, ha presentato la sfida in scena oggi pomeriggio al Franchi. "Per noi sarà una partita complicata – ha commentato il mister al Fol –, perché il Siena è una squadra di qualità, di spessore per questa categoria. Ha una sua identità, i giocatori credono in quello che fanno. Ovviamente da fuori si possono dire tante cose, però credo che per un allenatore, nonostante a volte le cose possano sembrare difficili, continuare a credere in se stesso, nelle proprie idee, è anche sinonimo di coraggio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parla mister Taccola. "Partita importante direi affascinante e molto complicata»

