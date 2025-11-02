CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Attacco kamikaze di Aliassime, che non riesce a gestire il passante di rovescio di Sinner. 0-15 Grandissima risposta di Sinner con il rovescio in allungo, poi è largo il rovescio lungolinea del canadese. 3-3 Sul nastro e poi lungo il diritto di Aliassime. Sinner avrebbe fatto fatica a gestire questa palla. E’ andata bene così. Seconda. 40-30 Sinner attento con il diritto da fondo, poi chiude con la palla corta di diritto. 30-30 Doppio fallo di Sinner. Il momento adesso è delicato. Seconda di servizio. 30-15 Diritto lungolinea vincente di Auger-Aliassime, che urla in maniera smodata in segno di esultanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4, 2-3, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: partita molto complicata nel 2° set