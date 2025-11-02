LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4 2-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | partita molto complicata nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Attacco kamikaze di Aliassime, che non riesce a gestire il passante di rovescio di Sinner. 0-15 Grandissima risposta di Sinner con il rovescio in allungo, poi è largo il rovescio lungolinea del canadese. 3-3 Sul nastro e poi lungo il diritto di Aliassime. Sinner avrebbe fatto fatica a gestire questa palla. E’ andata bene così. Seconda. 40-30 Sinner attento con il diritto da fondo, poi chiude con la palla corta di diritto. 30-30 Doppio fallo di Sinner. Il momento adesso è delicato. Seconda di servizio. 30-15 Diritto lungolinea vincente di Auger-Aliassime, che urla in maniera smodata in segno di esultanza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sinner contro Auger-Aliassime, la finale Masters 1000 Parigi: a che ora e dove vederla VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Sinner - Auger-Aliassime, oggi finale Atp Parigi. Orario tv e streaming, precedenti e dove vederla - X Vai su X
LIVE Sinner diretta finale Masters 1000 Parigi contro Auger-Aliassime: segui la sfida, tennis oggi LIVE - Jannik in caso di vittoria tornerebbe numero uno al mondo, scavalcando Alcaraz, almeno per una settimana prima delle Atp Finals. Come scrive msn.com
Sinner-Auger-Aliassime diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi: Jannik va a caccia del numero 1 - Aliassime, diretta live finale ATP Masters 1000 Parigi domenica 2 novembre ore 15: Jannik sfida il canadese che ha beffato Musetti ... Riporta sport.virgilio.it
Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger-Aliassime per tornare n. 1: in corso 1° set. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Atp Parigi, Sinner sfida in finale Auger- Si legge su tg24.sky.it