Parcheggio sotterraneo in piazza Mazzini al via i rilievi per l' apertura

Sono iniziati i rilievi geologici, geotecnici e geofisici per la rifunzionalizzazione del parcheggio sotterraneo di piazza Mazzini a Santa Maria Capua Vetere. Il servizio, affidato dal settore ambiente e manutenzione comunale, mira a valutare le condizioni del sito e facilitare eventuali interventi di riqualificazione. L’intervento si inserisce nel piano di miglioramento delle infrastrutture cittadine, garantendo maggior sicurezza e funzionalità per gli utenti.

Il dirigente del settore ambiente e manutenzione Giancarlo D'Aco del comune di Santa Maria Capua Vetere, ha affidato il servizio per le indagini geologiche, geotecniche e geofisiche per la rifunzionalizzazione del parcheggio interrato di Piazza Mazzini.La struttura è attualmente inutilizzata e.

