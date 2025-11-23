Piazza Bengasi procedono i lavori del parcheggio sotterraneo | dal 24 novembre cambia la viabilità

Cambia la viabilità in piazza Bengasi a partire da lunedì, 24 novembre 2025. Collegamenti provvisori, semafori e un tratto chiuso al traffico veicolare, ma accessibile ai residenti: cosa cambia per chi si sposta in macchina e a piedi. Procedono i lavori per la costruzione del parcheggio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Piazza Bengasi, procedono i lavori del parcheggio sotterraneo: dal 24 novembre cambia la viabilità

