Paolo Berlusconi | Grazie Tajani Calenda? Spero entri in coalizione

Paolo Berlusconi esprime gratitudine a Tajani per il suo ruolo e condivide l’auspicio di un’alleanza con Calenda. Riconosce l’impegno di Tajani nel ricevere il testimone da Silvio Berlusconi in modo umile ed efficiente. Inoltre, si schiera con Marina e Piersilvio Berlusconi sulla necessità di rafforzare un partito con un orientamento sempre più liberale, evidenziando l’importanza di un dialogo costruttivo nel panorama politico attuale.

"Sono d'accordo con la condivisione di Antonio Tajani a cui dobbiamo sempre dire grazie, perché ha ricevuto il testimone da Silvio in modo umile ed efficiente" e "sono concorde con Marina e Piersilvio sugli auspici di un partito con una spinta sempre più liberale". Lo ha detto Paolo Berlusconi al termine dell'evento di Forza Italia a Milano, al Teatro Manzoni. "L'arricchimento di persone in questo grande lavoro che Forza Italia deve fare all'interno di un governo per consolidare la sua posizione centrista credo sia utile - ha aggiunto il fratello del Cavaliere -. Ricordiamo sempre l'ultimo messaggio di Silvio: Forza Italia è il partito dell'amore e del cuore per i nostri figli, per i nipoti, per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

