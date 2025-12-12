Berlusconi Jr licenzia Tajani | Volti nuovi

Berlusconi Jr ha deciso di sostituire Antonio Tajani, annunciando l'intenzione di portare

Questa volta non si tratta più di convocazioni segrete a casa degli eredi o di voci, poi sempre smentite, sui malumori della famiglia di Berlusconi nei confronti del segretario Antonio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

berlusconi jr licenzia tajaniForza Italia, Pier Silvio Berlusconi volta pagina: l'idea di partito che guarda oltre Tajani - Consueta conferenza stampa di fine anno negli studi Mediaset con deviazioni interessanti fino al versante politico. Segnala italiaoggi.it

berlusconi jr licenzia tajaniPier Silvio Berlusconi ‘scarica’ Tajani: “grato ma servono facce nuove”/ Forza Italia choc: pronto Occhiuto? - Pier Silvio Berlusconi ringrazia Tajani ma sembra salutate leader Forza Italia: “servono facce e idee nuove”. Come scrive ilsussidiario.net