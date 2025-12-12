Berlusconi Jr licenzia Tajani | Volti nuovi
Berlusconi Jr ha deciso di sostituire Antonio Tajani, annunciando l'intenzione di portare
Questa volta non si tratta più di convocazioni segrete a casa degli eredi o di voci, poi sempre smentite, sui malumori della famiglia di Berlusconi nei confronti del segretario Antonio . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Berlusconi, l'arrivo dei figli Luigi e Marina all'Ospedale San Raffaele
Pier Silvio Berlusconi racconta il futuro dei palinsesti Mediaset: «Sarebbe sbagliato riportare Striscia al posto de La Ruota della Fortuna. Non esiste al mondo un programma che fa tutti questi contatti in una settimana. La Ruota è diventata un caso, una fortunat - facebook.com Vai su Facebook
Forza Italia, Pier Silvio Berlusconi volta pagina: l'idea di partito che guarda oltre Tajani - Consueta conferenza stampa di fine anno negli studi Mediaset con deviazioni interessanti fino al versante politico. Segnala italiaoggi.it
Pier Silvio Berlusconi ‘scarica’ Tajani: “grato ma servono facce nuove”/ Forza Italia choc: pronto Occhiuto? - Pier Silvio Berlusconi ringrazia Tajani ma sembra salutate leader Forza Italia: “servono facce e idee nuove”. Come scrive ilsussidiario.net