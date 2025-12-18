Tommasi incontra gli agenti della polizia locale per gli auguri di Natale | Siete il miglior biglietto da visita della città

Il 17 dicembre, al comando della polizia locale di Verona, si è tenuta la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi. Tommasi ha incontrato gli agenti, sottolineando l’importanza del loro lavoro e definendoli il miglior biglietto da visita della città, in un momento di festa e riconoscimento per il servizio che quotidianamente offrono alla comunità veronese.

