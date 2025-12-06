Andrea Agnelli festeggia il 50esimo compleanno gli auguri della Juve e i tifosi scatenati nei commenti | Torna adesso – FOTO

Andrea Agnelli festeggia il compleanno, gli auguri della Juve e i tifosi scatenati nei commenti: «Torna adesso». L’ex presidente compie 50 anni. Andrea Agnelli festeggia oggi il suo cinquantesimo compleanno. L’ex presidente della Juventus, la figura chiave dietro il ciclo di successi che ha dominato il calcio italiano per un decennio, ha ricevuto gli auguri ufficiali del club e un vero e proprio plebiscito di affetto da parte dei tifosi. Gli auguri ufficiali e l’affetto dei tifosi. La Juventus, attraverso un post sul proprio account X, ha voluto fare gli auguri al suo ex presidente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

