Pallavolo Serie A2 Emma Villas ‘allergica’ alle trasferte Seconda sconfitta Prata di Pordenone mette il turbo e vince in scioltezza

Sport.quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PRATA DI P. 3 EMMA VILLAS 0 PRATA: Katalan 7, Alberini 1, Sist, Benedicenti, Pillon, Scopelliti 1, Ernastowicz 11, Aiello, Meneghel, Terpin 11, Umek, Bruno, Gamba (19), Fusaro. Allenatore Di Pietro. EMMA VILLAS: Piccinelli, Rocca 4, Mastrangelo, Hoff 2, Matteini, Bragatto, Bini, Nelli 8, Compagnoni, Randazzo 11, Maletaj, Ceban 5, Baldini, Benavidez 9. Allenatore Petrella. Arbitri: Gasparro e Clemente. PRATA DI PORDENONESeconda sconfitta in trasferta per Emma Villas Codyeco Lupi Siena che subisce un 3-0 in Friuli contro Tinet Prata di Pordenone. Nelli e compagni vendono cara la pelle nei primi due set ma nel terzo poi, come accaduto due settimane prima a Pineto, i padroni di casa ingranano la marcia e gli ospiti non riescono a reagire con un distacco che si è fatto importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

