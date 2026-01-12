Oggi a Belgrado prende il via la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, con le gare dei gruppi A e C. Dopo i primi incontri, si attendono sfide di rilievo che metteranno in evidenza le prestazioni delle squadre partecipanti. La competizione prosegue con l’obiettivo di determinare le posizioni di vertice e avanzare verso le fasi successive del torneo.

Si apre oggi la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile in Serbia a Belgrado. In scena Gruppo A e Gruppo C: dopo una due giorni priva di big match, oggi grande spettacolo con due sfide di lusso. Nel primo pomeriggio l’Ungheria si è imposta per 13-10 sul Montenegro, praticamente assicurandosi il Girone A: magiari che hanno dominato il match, prima di calare sul finale, gestendo comunque la situazione. Vince anche la Francia a valanga su Malta. La sorpresa, se così si può chiamare, c’è nel Gruppo C: la Spagna esce battuta con la Serbia ed ora si trova addirittura in terza piazza. Sarà decisiva la sfida con l’Olanda, vincitrice oggi con Israele. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’Ungheria

Leggi anche: Pallanuoto, le favorite degli Europei 2026: la Spagna battistrada. Attenzione alla Serbia padrona di casa

Leggi anche: Pallanuoto, Europei 2026: risultati e classifiche della prima giornata. La Serbia rischia e vince ai rigori

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pallanuoto, Europei 2026: risultati e classifiche della prima giornata. La Serbia rischia e vince ai rigori; Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Pallanuoto maschile, Europei 2026: il calendario delle partite del Settebello, gli orari e dove vederle in diretta tv; Pallanuoto: Europei di Belgrado, Settebello pronto a dire la sua.

Pallanuoto, Europei 2026: risultati e classifiche della prima giornata. La Serbia rischia e vince ai rigori - Primi incontri agli Europei di pallanuoto maschile che sono scattati alla “Belgrade Arena”, in Serbia. oasport.it

Enrico Spada. . Buona la prima per il Settebello agli Europei di pallanuoto 2025. Nell’incontro inaugurale del girone D, l’Italia rispetta il pronostico e supera nettamente la Turchia 19-8, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino continentale. Una prova - facebook.com facebook

T-R-A-V-O-L-G-E-N-T-I La prima partita del Settebello agli Europei di pallanuoto di Belgrado Una pura goleadaaaaaa! Gli azzurri dominano la Turchia 19-8, senza mai perdere un parziale! Ora testa a martedììììì #ItaliaTeam @FINOfficial_ @7b x.com