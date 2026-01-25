Pallanuoto Europei Belgrado | Italia-Grecia 5-12 Settebello quarto

Ai Campionati Europei di pallanuoto a Belgrado, l’Italia ha concluso la finale per il bronzo con una sconfitta 12-5 contro la Grecia. Nonostante il risultato, la prestazione offre segnali di crescita sotto la guida di Campagna, confermando il posizionamento tra le migliori nazioni d’Europa. La squadra continua a lavorare per migliorare e rafforzare il proprio livello in vista delle prossime competizioni internazionali.

Gli azzurri cedono 12-5 nella finale per il bronzo alla Belgrade Arena contro una Grecia più cinica. Nonostante la sconfitta, segnali positivi per il nuovo corso di Campagna e un cammino che riporta l’Italia tra le prime quattro d’Europa. Si chiude ai piedi del podio l’avventura dell’Italia agli Europei di pallanuoto di Belgrado 2026. Nella finale per il bronzo, il Settebello viene sconfitto 12-5 dalla Grecia alla Belgrade Arena, pagando una serata difficile in fase conclusiva e la grande solidità difensiva degli ellenici. Gli azzurri terminano comunque il torneo al quarto posto continentale, un risultato significativo all’inizio di un nuovo ciclo tecnico.🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto postoSegui la diretta della partita tra Italia e Grecia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026.

LIVE Italia-Grecia 12-14, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: siamo agli attimi finali, Settebello vicino alla sconfittaSegui in tempo reale la partita di pallanuoto tra Italia e Grecia agli Europei 2026, con il punteggio attuale di 12-14.

Europei di pallanuoto, l'Italia si gioca il bronzo contro la Grecia: orario e dove vedere il Settebello in tvLa finale europea per il terzo posto, che si giocherà nella 'Belgrade Arena', inizierà alle ore 17. Il match tra Italia e Grecia sarà visibile in diretta tv su Raisport e, in streaming, su Raiplay. corrieredellosport.it

