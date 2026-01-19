LIVE Italia-Grecia 12-14 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | siamo agli attimi finali Settebello vicino alla sconfitta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out per la Grecia. 1:48 BRUNI! Balzarini pesca il 10 dell'Italia che si gira e trova la rete del -2! Italia 12-14 Grecia! 2:39 IOCCHI GRATTA! L'azzurro segna il rigore, serve un'impresa! Italia 11-14 Grecia! Confermato il rigore, va segnato! La Grecia ci prova con il challenge, ma il rigore sembra solare. 2:39 Bruni conquista calcio di rigore. 3:20 Del Lungo non trattiene il tiro di Chalyvopoulos. Italia 10-14 Grecia. 3:54 IOCCHI GRATTA! La difesa greca se lo perde e l'azzurro può segnare la rete del -3! Italia 10-13 Grecia! 4:38 BALZARINI! Tiro schiacciato sull'acqua che si infila nel primo palo.

