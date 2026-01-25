LIVE Italia-Grecia 5-12 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | sconfitta per il Settebello che chiude al quarto posto

Segui la diretta della partita tra Italia e Grecia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026. La sfida si è conclusa con il punteggio di 5-12 a favore della Grecia, che si aggiudica il bronzo. L’Italia termina la competizione al quarto posto, confermando la sua posizione in questa edizione. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e analisi sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui, Italia-Grecia 5-12. Bronzo che va alla Grecia, l'Italia chiude al quarto posto per la quinta volta nella sua storia. 0.37 Gol di Argyropoulos che chiude praticamente la partita, Italia-Grecia 5-12. 2.18 Gooooooool, Balzarini si sblocca, Italia-Grecia 5-11. 3.30 Traversa di Di Somma. 4.44 Gol di Argyropoulos che approfitta dell'ennesima superiorità, Italia-Grecia 4-11. 6.30 Zerdevas ancora pronto su Dolce. 7.55 Inizia l'ultimo quarto di partita, palla all'Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Grecia 4-10. 0.45 Gooooooool, Ferrero trova l'incrocio dei pali, Italia-Grecia 4-10.

