Pagano | io Don Giovanni e l’amore per l’opera

Da ilgiorno.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Pagano, musicista e fondatore dell'Orchestra da Camera Canova, è riconosciuto come un talento nel panorama della musica classica. Nato a Roma, cresciuto a Varese e ora residente a Milano, ha dedicato la sua carriera alla promozione dell’opera e della musica classica, contribuendo alla scena culturale italiana con impegno e passione.

Che Enrico Pagano sia un talento della musica classica è ormai riconosciuto ovunque. Nato a Roma 31 anni fa, cresciuto a Varese, risiede a Milano: a 19 anni ha fondato l’ Orchestra da Camera Canova, ensemble residente al Teatro della Villa Reale di Monza. Il maestro è ora impegnato ai Teatri di Piacenza nella direzione del “ Don Giovanni “ di Mozart, regia Andrea Bernard, oggi alle 15,30 ultima recita. Protagonisti Markus Werba nel ruolo del titolo, Carmela Remigio è Donna Elvira, Tommaso Barea Leporello Claudia Pavone e Donna Anna. Prossimo appuntamento lombardo con musiche di Piazzolla e Gershwin a Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pagano io don giovanni e l8217amore per l8217opera

© Ilgiorno.it - Pagano: io, Don Giovanni e l’amore per l’opera

Leggi anche: "Don Giovanni" inaugura al Teatro Filarmonico di Verona la stagione d'opera e balletto 2026

Modigliana, un’opera per non dimenticare: Idilio Galeotti dona "Trilogia di un eccidio" al Museo Don Giovanni VeritàDomenica 25 gennaio a Modigliana si terrà la cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Cà Morelli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Don Giovanni, de trailer

Video Don Giovanni, de trailer

Argomenti discussi: Pagano: io, Don Giovanni e l’amore per l’opera; Don Giovanni di Mozart in scena al Municipale venerdì 23 e domenica 25 gennaio; SUD il cartaceo, primo numero di un 2026 che si annuncia infernale. In distribuzione da lunedì 19 gennaio: cosa c'è dentro; Varese Ligure, il Comitato unitario della Resistenza celebra i 55 anni dalla sua costituzione.

pagano io don giovanniPagano: io, Don Giovanni e l’amore per l’operaSempre innamorato dell’opera e dal 2023 ho iniziato a dirigerla. Mozart, anche nel linguaggio operistico, ha una scrittura raffinatissima nell’orchestra, mette in dialogo ciò che accade nella lingua ... ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.