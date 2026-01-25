Pagano | io Don Giovanni e l’amore per l’opera

Enrico Pagano, musicista e fondatore dell'Orchestra da Camera Canova, è riconosciuto come un talento nel panorama della musica classica. Nato a Roma, cresciuto a Varese e ora residente a Milano, ha dedicato la sua carriera alla promozione dell’opera e della musica classica, contribuendo alla scena culturale italiana con impegno e passione.

Che Enrico Pagano sia un talento della musica classica è ormai riconosciuto ovunque. Nato a Roma 31 anni fa, cresciuto a Varese, risiede a Milano: a 19 anni ha fondato l' Orchestra da Camera Canova, ensemble residente al Teatro della Villa Reale di Monza. Il maestro è ora impegnato ai Teatri di Piacenza nella direzione del " Don Giovanni " di Mozart, regia Andrea Bernard, oggi alle 15,30 ultima recita. Protagonisti Markus Werba nel ruolo del titolo, Carmela Remigio è Donna Elvira, Tommaso Barea Leporello Claudia Pavone e Donna Anna. Prossimo appuntamento lombardo con musiche di Piazzolla e Gershwin a Lecco.

