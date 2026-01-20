Modigliana un’opera per non dimenticare | Idilio Galeotti dona Trilogia di un eccidio al Museo Don Giovanni Verità
Domenica 25 gennaio a Modigliana si terrà la cerimonia di commemorazione dell’eccidio di Cà Morelli. In questa occasione, l’artista Idilio Galeotti donerà al Museo Don Giovanni Verità l’opera
Un’opera d’arte per custodire la memoria della Resistenza. Domenica 25 gennaio a Modigliana si terrà la commemorazione dell’eccidio di Cà Morelli, occasione nella quale l’artista Idilio Galeotti donerà al Museo Don Giovanni Verità l’opera Trilogia di un eccidio, destinata alla sala dedicata alla Resistenza partigiana. L’evento prenderà il via alle ore 9 con l’inaugurazione ufficiale dell’opera presso il museo. A seguire, alle ore 10, la commemorazione proseguirà nella sala del Consiglio comunale con la presentazione del libro Aldo Celli, in un dialogo tra l’autore Angelo Emiliani e Miro Gori, presidente provinciale Anpi di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Forlitoday.it
