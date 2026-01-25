Padova polemica sul maiale di plastica in vetrina | Gardini FdI parla di censura

A Padova, si apre un dibattito sulla presenza di un maiale di plastica esposto in una vetrina di un negozio di mortadella. La questione ha suscitato reazioni e discussioni, con alcune voci che evidenziano aspetti di censura. La vicenda mette in luce temi legati alla libertà di espressione e alle scelte dei commercianti nel contesto locale.

A Padova si accende la polemica sul “maiale di plastica” esposto nella vetrina di un negozio di mortadella. Secondo alcune segnalazioni, il modello di suino sarebbe stato chiesto di rimuovere perché “urta sensibilità religiose”. Elisabetta Gardini, esponente di Fratelli d’Italia, ha commentato duramente: “Questa non è convivenza, è censura. La nostra storia, la nostra cultura gastronomica e la libertà d’impresa non possono essere messe in discussione da chi pretende di non vedere ciò che non condivide. Il rispetto è reciproco: nessuno obbliga ad entrare, nessuno ha il diritto di cancellare ciò che siamo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

