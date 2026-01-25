Orsi, durante una trasmissione su Sky Sport, ha condiviso un’indiscrezione di mercato riguardante l’Inter. Secondo quanto riferito, i nerazzurri starebbero valutando Provedel come possibile sostituto di Sommer. Questa informazione offre uno spunto di riflessione sulle future strategie di rafforzamento della rosa, nel contesto di un mercato in continua evoluzione.

Inter News 24 Orsi, su Sky Sport, ha svelato l’indiscrezione sul mercato dell’Inter: i nerazzurri penserebbero a Provedel per il post Sommer. Mentre il casting per il post-Sommer entra nel vivo, un nuovo nome autorevole si aggiunge alla lista dei desideri di Cristian Chivu. Durante un intervento a «Sky Sport», l’ex portiere Fernando Orsi ha svelato un interessante retroscena di mercato che riguarda Ivan Provedel. «Ho letto che Provedel ha avuto contatti con l’Inter per la prossima stagione», ha dichiarato Orsi, sottolineando come il numero uno della Lazio sia un profilo «strutturato» che forse ha raccolto meno di quanto meritasse in carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Orsi svela l’indiscrezione di mercato: «Attenzione a Provedel per il dopo Sommer». Le sue parole

Inter, Marotta svela: «Con Conte sono schermaglie dialettiche. Mercato? Abbiamo un piccolo neo». Cosa c’è dietro le sue paroleDurante l'intervista prepartita tra Inter e Napoli, Giuseppe Marotta ha commentato le dinamiche interne alla squadra, evidenziando alcune schermaglie dialettiche con l'ex tecnico Conte.

Leggi anche: Francesca Albanese, Bologna non le revoca la cittadinanza: “Più attenzione alle sue parole che al report sul genocidio”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Un recente studio Australiano svela il confine invisibile tra mondo pastorale e mondo selvaggio e la pattuglia che permette questa convivenza di grande valore ecologico è il pastore maremmano/abruzzese. Forse è così che lupo e orsi si sono salvati proprio in - facebook.com facebook