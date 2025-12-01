Francesca Albanese Bologna non le revoca la cittadinanza | Più attenzione alle sue parole che al report sul genocidio
Bologna, 1 dicembre 2025 – Ammissibilità ma non urgenza dell’ordine del giorno presentato dalle opposizioni per revocare la cittadinanza onoraria alla relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Lo ha deciso il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna che non tornerà sui suoi passi, nonostante alcuni dissensi interni alla maggioranza. Caso Francesca Albanese, le accuse al Pd bolognese di Galeazzo Bignami Di Benedetto (Lega): “Presa di posizione politica vergognosa”. Una presa di posizione politica “vergognosa - ha detto il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto, prima firma dell'odg per la revoca - da parte della sinistra che non riesce a prendere le distanze da Albanese”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
INACCETTABILE. Dopo l’assalto alla redazione de La Stampa, Francesca Albanese non riesce a condannare, attacca i giornalisti dicendo che devono “tornare a fare il loro lavoro”. Una giustificazione mascherata, l’ennesimo tentativo di spostare la colpa da c - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Albanese non ha chiesto scusa per le sue gravi parole: malafede o incoscienza? Vai su X
Francesca Albanese, Bologna non le revoca la cittadinanza: “Più attenzione alle sue parole che al report sul genocidio” - Ammissibilità ma non urgenza dell’odg presentato dalle opposizioni contro la relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza a Francesca Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onor ... Scrive ansa.it
Bologna conferma la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese: un riconoscimento importante - Bologna mantiene la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, scatenando accesi dibattiti pubblici. Si legge su notizie.it
"Non è urgente". Il consiglio comunale di Bologna non revoca la cittadinanza alla Albanese - Il Consiglio, dunque, ha deciso di non tornare sui suoi passi, nonostante alcuni dissensi interni alla maggioranza ... Riporta msn.com
Consiglio comunale Bologna non revoca cittadinanza a Albanese - Durante il Consiglio comunale del pomeriggio a Bologna, la maggioranza ha votato l'ammissibilità ma non l'urgenza dell'ordine del giorno presentato dalle opposizioni, per revocare la cittadinanza onor ... Riporta msn.com
Francesca Albanese: il dietrofront improvviso da Bologna, cosa succede - Quella che doveva essere una decisione favorevole nei confronti di Francesca Albanese, è in realtà svanita improvvisamente. newsmondo.it scrive