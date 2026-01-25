Ondata di gelo senza precedenti in Usa | emergenza in 23 Stati 5 morti a New York

Un'ondata di gelo senza precedenti sta colpendo gli Stati Uniti, provocando emergenze in 23 stati. A New York si registrano cinque decessi e migliaia di abitazioni senza energia elettrica, mentre i voli cancellati superano quota 14. Questi eventi mettono in evidenza l’impatto delle condizioni climatiche estreme sulla vita quotidiana e le infrastrutture del paese.

New York, 25 gennaio 2026 – Oltre 14mila voli cancellati, 800mila abitazioni senza luce e almeno sette morti, di cui cinque solo a New York. L' ondata di gelo senza precedenti che sta flagellando gli Usa ha già spinto 23 Stati a chiedere lo stato di emergenza. In alcune aree le temperature percepite hanno raggiunto i -30 gradi. La tempesta che sta coinvolgendo oltre 185 milioni di persone rappresenta il primo vero banco di prova per l' amministrazione di Donald Trump dopo i drastici tagli alla Protezione civile federale nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. Il presidente ha fatto sapere di essere stato "informato sull'ondata di freddo record e sulla storica tempesta invernale", assicurando che la Fema è "pronta a intervenire e a sostenere gli Stati colpiti", nonostante le risorse ridotte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

