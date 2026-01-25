Usa in tilt per ondata di gelo | 500mila senza luce

Un’ondata di gelo estrema ha causato oltre 500.000 blackout in diverse aree, con temperature che sono scese fino a -23°C. La tempesta di freddo sta interessando più di 240 milioni di americani, mettendo sotto pressione le reti di energia e creando condizioni difficili per molte persone. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie in questo periodo di forte gelo.

Sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti Donald Trump ne ha già approvati una decina, per Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia. Abbondanti nevicate, temperature polari, strade bloccate, più di 500.000 persone senza elettricità e migliaia di voli cancellati (si prevede saranno 9600 oggi). Gli americani hanno preso d’assalto i supermercati per fare scorte. New York ha registrato le prime vittime. Nel pomeriggio di sabato, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di tre persone sono stati trovati nelle strade della Grande Mela. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

A causa di una grave perturbazione, un'area di Firenze è rimasta isolata per due giorni, con neve, gelo e assenza di energia elettrica.

