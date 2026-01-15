Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina mezzi pubblici gratis | ecco per chi

In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, la Giunta provinciale del Trentino ha deciso di offrire mezzi pubblici gratuiti. Questa misura, proposta dall’assessore Mattia Gottardi, riguarda i servizi di trasporto locale e mira a facilitare gli spostamenti durante l’evento sportivo. La decisione si inserisce nell’ambito delle iniziative per garantire un’organizzazione efficiente e sostenibile delle manifestazioni olimpiche.

L’obiettivo – spiega la Provincia – è quello di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto dei mezzi di trasporto privati Redazione Cronaca 15 gennaio 2026 14:26 Manca poco all’inizio dei giochi olimpici e paralimpici in Trentino. Per l’occasione la Giunta provinciale – su proposta dell’assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette Mattia Gottardi – ha disposto la gratuità dei servizi di trasporto pubblico locale. L’obiettivo? Promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto dei mezzi privati, anche in vista dell’aumento di visitatori nel territorio provinciale, in particolare dove si svolgeranno le gare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

