L'NHL contro la pista di hockey per le Olimpiadi invernali troppo corta | Sapevano tutto da sempre

Il presidente della Federazione Internazionale di Hockey ha commentato le polemiche sulle dimensioni della pista dell’arena Santa Giulia, che ospiterà il torneo olimpico con i giocatori NHL. Rispondendo alle critiche provenienti dagli Stati Uniti, ha precisato che sono stati effettuati test con le squadre coinvolte e che tutti avevano approvato le misure adottate. La questione riguarda quindi una decisione condivisa, precedentemente nota a tutte le parti coinvolte.

