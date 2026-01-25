oggi in centro il corteo per la pace

Oggi, alle 15 in piazza delle Carceri, si svolge la manifestazione intitolata

Appuntamento con la manifestazione intitolata "Verso una pace disarmata e disarmante. Spezziamo l’arco della guerra" oggi alle 15 in piazza delle Carceri. Subito dopo il corteo si recherà in piazza Duomo, dove alle 15,30, sarà accolto dal vescovo Giovanni Nerbini per un saluto e la lettura di un brano del messaggio di papa Leone per la Giornata mondiale della pace. La marcia proseguirà, quindi, in Corso Mazzoni per raggiungere alle 16, piazza del Comune, dove è previsto il saluto delle autorità e la lettura di un passo del messaggio di fine anno del presidente Mattarella. Hanno confermato la loro presenza il sub commissario Davide Lo Castro, il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai e la vice presidente della Regione Toscana Mia Diop. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il primo gennaio c'è la Marcia della pace a Cesena: il corteo si snoderà per le vie del centroIl primo gennaio 2026, Cesena ospiterà la Marcia della pace, un corteo che attraverserà le vie del centro.

Corteo in centro, la seconda Marcia per la Pace richiama quasi duemila modenesiA un anno dal primo corteo, circa duemila modenesi hanno partecipato alla seconda Marcia per la Pace nel centro città.

GLI SCOUT IN CORTEO ACQUEO PER LA PACE | 06/12/2025

