nuovi scontri in autostrada identificati 380 ultras

Nella settimana scorsa, si sono verificati nuovi scontri in autostrada tra gruppi di ultras, coinvolgendo circa 200 tifosi della Fiorentina e della Roma vicino a Bologna. Le autorità hanno identificato complessivamente 380 ultras coinvolti negli incidenti, evidenziando la presenza di tensioni tra le tifoserie. Questi episodi sottolineano la persistenza di comportamenti violenti legati al tifo organizzato in Italia.

AGI - Una settimana fa gli scontri in autostrada fra 200 tifosi della Fiorentina e della Roma vicino a Bologna. Ora è arrivata la replica, sempre sull'A1 ma molto più a Sud: nella notte, nel tratto fra Ceprano e Frosinone, si sono fronteggiati tifosi della Lazio di ritorno dalla trasferta a Lecce con quelli del Napoli diretti a Torino per la sfida contro la Juventus. Battaglia sulla careggiata in direzione Nord. All'alba decine di automobilisti hanno segnalato la 'battaglia' tra giovani incappucciati armati di mazze e bastoni sulla carreggiata in direzione Nord, rimasta bloccata per alcuni minuti. 🔗 Leggi su Agi.it

Scontri tra ultras di Napoli e Lazio in autostrada: sono 300 i tifosi identificatiNella mattinata di oggi, sulla A1 a Torino, si sono verificati scontri tra ultras di Napoli e Lazio.

Scontri tra tifosi sull’A1: bloccati e identificati 80 ultras laziali, sequestrate armi improprieAll’alba di oggi, sull’autostrada A1, si sono verificati scontri tra tifosi armati, coinvolgendo sostenitori della Lazio e ultras del Napoli.

CRONACA. SCONTRI TRA ULTRAS IN AUTOSTRADA: SCATTANO 30 DASPO

