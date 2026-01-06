Festa al Santuario del Rosario | la benedizione dei ministranti tra fede e futuro

Nella giornata dell’Epifania, presso il Santuario del Rosario di Avellino, si è svolta la tradizionale benedizione del Gruppo Ministranti, al termine della Santa Messa celebrata da Padre Danilo. L’evento rappresenta un momento di fede e di impegno per i giovani della comunità, rafforzando il loro ruolo nel rito e nel cammino spirituale. Un’occasione di crescita e di condivisione, radicata nella tradizione religiosa locale.

AVELLINO, 06012026 – Questa mattina, nella solennità dell’Epifania del Signore, si è rinnovato un rito caro alla comunità: al termine della Santa Messa, presieduta da Padre Danilo, viceparroco del Rosario, si è tenuta la solenne benedizione del Gruppo Ministranti della Parrocchia Santuario del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Festa al Santuario del Rosario: la benedizione dei ministranti tra fede e futuro Leggi anche: Avellino, Concerto dell’Epifania al Santuario del SS. Rosario Leggi anche: Tra fede, giustizia e cinema: Naro diventa set per la serie Rai su Rosario Livatino Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Festa di San Pio di Pietrelcina a Massa: Processione con Statua del Santo - La popolazione di Pariana e San Carlo è invitata a partecipare alla festa di San Pio di Pietrelcina: santo rosario, benedizione della statua, messa officiata e processione con la corale 'Amadeus'. lanazione.it Festa della Madonna del Rosario di Pompei, come seguire oggi la cerimonia su Rai Uno - Tantissimi fedeli, questa mattina, si sono recati alla Basilica di Pompei per poter recitare insieme la preghiera alla Madonna. fanpage.it A Lenna torna la festa al santuario della Madonna della Coltura - Sabato 3 e domenica 4 settembre, per l’occasione, vengono proposte due giornate ricche di appuntamenti. bergamonews.it Il Santuario irpino non sarà accessibile almeno fino alla metà di aprile; sembra improbabile, quindi, che la Candelora, festa secolare che si svolge tradizionalmente il 2 febbraio, possa tenersi nella chiesa. All’abate è stato chiesto di poter spostare la Madonna - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.