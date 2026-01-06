Epifania al Santuario del Rosario | solenne benedizione per il Gruppo Ministranti

In occasione della festa dell’Epifania, al Santuario del Rosario si è svolta la tradizionale benedizione del Gruppo Ministranti. L’evento, presieduto da Padre Danilo, ha concluso la Santa Messa e rappresenta un momento importante di comunione e devozione per la comunità. Questa cerimonia, radicata nella tradizione, rinnova l’impegno dei giovani nel servizio liturgico e rafforza il senso di appartenenza alla parrocchia.

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina, nella solennità dell'Epifania del Signore, si è rinnovato un rito caro alla comunità: al termine della Santa Messa, presieduta da Padre Danilo, viceparroco del Rosario, si è tenuta la solenne benedizione del Gruppo Ministranti della Parrocchia Santuario del SS. Rosario. Nel giorno in cui i Magi, al termine del loro cammino, giunsero alla mangiatoia per omaggiare la Luce del mondo, il "Sì" dei ministranti e la benedizione ricevuta sottolineano come il servizio all'altare sia il segno fraterno di una comunità di giovani pronti a servire la Vergine Maria, il Figlio di Dio e San Tarcisio, loro patrono.

