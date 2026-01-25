Nuova emissione di monete celebrative | quanto valgono per i collezionisti

Nel 2026, l’Italia ha annunciato l’emissione di nuove monete celebrative, ufficializzata attraverso decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Queste monete rappresentano un’opportunità per i collezionisti di ampliare le proprie collezioni e valutare il valore di mercato. In questo articolo, analizzeremo le caratteristiche delle emissioni e il loro potenziale interesse per i collezionisti.

Il 2026 si apre con una nuova emissione di monete celebrative italiane, ufficializzata con una serie di decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 19 gennaio 2026. Le nuove coniazioni, tutte dotate di corso legale, riguardano eventi storici, culturali e sportivi di rilievo nazionale e internazionale. Considerando quanto valgono, rappresentano un tema di particolare interesse non solo per i collezionisti ma anche per gli investitori. Quali sono le nuove monete celebrative emesse dallo Stato italiano. I decreti emanati disciplinano l’emissione e il corso legale di cinque nuove monete celebrative, tutte con millesimo 2026, in metalli preziosi (argento e oro) e con finiture di pregio come fior di conio, elementi colorati e reverse proof. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

