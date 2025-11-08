Donna maltrattava il coinquilino | arrestata a Novate Milanese

È finita con un arresto la lunga scia di violenze e situazioni di tensione che hanno visto protagonista una donna di 34 anni che viveva a Novate Milanese. Nella mattinata di venerdì 7 novembre, i Carabinieri della caserma di via Bertola hanno fermato la donna di 34 anni, di origini ucraine, accusata di maltrattamenti ai . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Leggi anche questi approfondimenti

ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 7.11.25 In Studio: Laura Lucente SOMMARIO Furti nelle abitazioni. E' allarme nell'Aretino. Ecco come segnalare con l'app Youpol Maltrattava la madre malata anche in ospedale, il figlio ha patteggiato la pena Reperti nel cantie - facebook.com Vai su Facebook

Donna maltrattava il coinquilino: arrestata a Novate Milanese - È finita con un arresto la lunga scia di violenze e situazioni di tensione che hanno visto protagonista una donna di 34 anni che viveva a Novate Milanese. Come scrive ilnotiziario.net

Botte al coinquilino per avere alcol e droga, a ottobre aveva incendiato un materasso: arrestata una donna - Ha colpito l'inquilino al volto, ma da quel gesto è emersa una storia di violenze ancora più grave. Come scrive milanotoday.it