Donna maltrattava il coinquilino | arrestata a Novate Milanese

Ilnotiziario.net | 8 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È finita con un arresto la lunga scia di violenze e situazioni di tensione che hanno visto protagonista una donna di 34 anni che viveva a Novate Milanese. Nella mattinata di venerdì 7 novembre, i Carabinieri della caserma di via Bertola hanno fermato la donna di 34 anni, di origini ucraine, accusata di maltrattamenti ai . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

donna maltrattava coinquilino arrestataBotte al coinquilino per avere alcol e droga, a ottobre aveva incendiato un materasso: arrestata una donna - Ha colpito l'inquilino al volto, ma da quel gesto è emersa una storia di violenze ancora più grave. Come scrive milanotoday.it

