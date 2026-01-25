Norwich-Coventry lunedì 26 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Serata frizzante a Carrow Road

Il match tra Norwich e Coventry, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle 21:00 a Carrow Road, si presenta con formazioni e quote da analizzare. Dopo recenti vittorie in trasferta e un successo in FA Cup, il Norwich si trova ancora coinvolto nella lotta per la salvezza, nonostante un miglioramento sotto la guida di Philippe Clement. Ecco le principali informazioni, pronostici e analisi per questa serata di calcio.

Nonostante le due vittorie in trasferta contro Wrexham e West Bromwich, che sono venute dopo il successo di FA Cup contro il Walsall, il Norwich resta ancora invischiato nella lotta per non retrocedere anche se va precisato che dal 18 novembre in poi, ossia dall'ingaggio di Philippe Clement, i Canaries hanno messo assieme 21 punti.

