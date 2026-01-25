Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00, si svolge l'incontro tra Everton e Leeds United. Dopo la recente vittoria al Villa Park, i Toffees cercano continuità contro i Leeds all’Hill Dickinson Stadium. In questa guida troverai le formazioni, le quote e i pronostici per seguire al meglio questa partita di Premier League.

Dopo la grande vittoria di domenica scorsa al Villa Park, l’Everton ci riproverà contro il Leeds United lunedì sera all’Hill Dickinson Stadium. Anche i Whites sono reduci da una vittoria, per la precisione in casa contro il Fulham, e per voler essere ancora più precisi diciamo che i successi sono due, consecutivi, dopo quello sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Everton-Leeds (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Girona-Getafe (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude a Montilivi.Analisi e approfondimenti sulla sfida tra Girona e Getafe, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 21:00 a Montilivi.

Leggi anche: Sunderland-Everton (lunedì 03 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Liverpool, Manchester City e non solo: i risultati di Premier di oggi; Pillole di Premier League, Everton – Leeds; Moyes: l'infortunio di Grealish è un duro colpo per l'Everton; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal-United, classica d'Inghilterra. Real Madrid a Vila-real, in Germania c'è il Derby di Amburgo.

La Fiorentina ha preso Jack Harrison. Quello che mi ricordo io è che tre anni fa, al Leeds, era un giocatore pazzesco: sulla fascia era imprendibile, uno sprecato per la Championship. Poi però è andato all'Everton e onestamente si è un po' perso. Quest’anno è - facebook.com facebook