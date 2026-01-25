Analisi e aggiornamenti sulla sfida Norwich-Coventry del 26 gennaio 2026 alle 21:00. Nonostante le recenti vittorie esterne, il Norwich continua a lottare per la salvezza, con un percorso migliorato sotto la guida di Philippe Clement. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per questa partita di campionato. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere le ultime tendenze e fare scelte informate nelle scommesse sportive.

Nonostante le due vittorie in trasferta contro Wrexham e West Bromwich, che sono venute dopo il successo di FA Cup contro il Walsall, il Norwich resta ancora invischiato nella lotta per non retrocedere anche se va precisato che dal 18 novembre in poi, ossia dall’ingaggio di Philippe Clement, i Canaries hanno messo assieme 21 punti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Norwich-Coventry (lunedì 26 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Argomenti discussi: Championship: West Brom travolto dal Norwich nello scontro salvezza, vincono Coventry e Ipswich; Pronostico Norwich-Coventry 26 Gennaio 2026: 29ª Giornata di Championship.

