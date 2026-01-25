non fu la liberazione di auschwitz a rivelare gli orrori della shoah

La liberazione di Auschwitz nel gennaio 1945 è spesso interpretata come il momento che ha portato alla luce gli orrori della Shoah. Tuttavia, questa data non rappresenta l'inizio della conoscenza delle atrocità commesse nei campi di concentramento. La memoria di quegli eventi richiede una riflessione approfondita, distinguendo tra il momento della liberazione e la consapevolezza collettiva delle atrocità perpetrate durante il regime nazista.

AGI - Una delle semplificazioni più diffuse nel Giorno della Memoria è confondere l’apertura dei cancelli di Auschwitz-Birkenau il 27 gennaio 1945 all’arrivo dell’ Armata Rossa con la scoperta dello sterminio di massa. Se la conoscenza delle dimensioni del piano nazista di annientamento di una serie di categorie di persone a partire dagli ebrei non era affatto diffusa, era invece vero che le informative e gli allarmi sulla Shoah avevano già rivelato ai vertici degli Alleati cosa accadeva nell’ arcipelago concentrazionario concepito e realizzato dal Terzo Reich. Il primo rapporto in assoluto, risalente a marzo 1941 e con dati di qualche mese addietro (era stato fatto arrivare prima a Stoccolma, nella neutrale Svezia, e di lì in Inghilterra), era uscito da Auschwitz grazie al capitano Witold Pilecki; in seguito un emissario speciale della resistenza polacca, Jan Karski, sarebbe stato anche lui testimone oculare di quell’orrore di cui aveva riferito anche al presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt, ma ambedue non erano stati creduti. 🔗 Leggi su Agi.it

