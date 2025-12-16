Pippi Calzelunghe fu creata per rispondere agli orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo

Pippi Calzelunghe, personaggio iconico della letteratura per bambini, fu creata da Astrid Lindgren con uno scopo educativo: offrire un esempio di libertà, coraggio e irriverenza. La sua figura nacque come risposta ai terribili orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo, con l'intento di trasmettere valori positivi ai più giovani e di promuovere un messaggio di resistenza e umanità.

