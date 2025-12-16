Pippi Calzelunghe fu creata per rispondere agli orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo

Pippi Calzelunghe, personaggio iconico della letteratura per bambini, fu creata da Astrid Lindgren con uno scopo educativo: offrire un esempio di libertà, coraggio e irriverenza. La sua figura nacque come risposta ai terribili orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo, con l'intento di trasmettere valori positivi ai più giovani e di promuovere un messaggio di resistenza e umanità.

© Vanityfair.it - Pippi Calzelunghe, «fu creata per rispondere agli orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo» Astrid Lindgren inventò la bambina irriverente dalle trecce rosse per educare i più piccoli «in modo che non diventino psicopatici come Hitler o autoritari, dittatori e simili». Lo spiega un nuovo documentario. Vanityfair.it Pippi Calzelunghe - Ep 1 Villa Villa Colle Pippi Calzelunghe, «fu creata per rispondere agli orrori della Seconda guerra mondiale e del Nazismo» - Astrid Lindgren inventò la bambina irriverente dalle trecce rosse per educare i più piccoli «in modo che non diventino psicopatici come Hitler o autoritari, dittatori e simili». vanityfair.it

Pippi Calzelunghe, compie 80 anni la prima bambina ribelle - Compie 80 anni Pippi Calzelunghe, la prima bambina ribelle della letteratura, che ha insegnato ai ragazzi e alle ragazze di mezzo mondo a essere indipendenti e a credere in se stessi. ansa.it

Chiuse le iscrizioni per il laboratorio su Pippi Calzelunghe di Alessia Carli, è sold out! - facebook.com facebook

La forza sovversiva e umana di Pippi Calzelunghe, una bambina fuori dagli schemi che ha trasformato il nostro modo di pensare l’autonomia, l’educazione e il ruolo delle bambine. x.com