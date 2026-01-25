Non era gossip era violenza | Paris Hilton racconta il sex tape a 19 anni e sfida l’IA a Capitol Hill

Durante una conferenza a Capitol Hill, Paris Hilton ha condiviso la sua esperienza riguardo al suo sex tape, affrontando il tema della violenza online e della privacy. A 19 anni, si è confrontata con le implicazioni di quei momenti, passando da icona pop a voce attiva contro le ingiustizie digitali. La sua testimonianza si inserisce in un dialogo più ampio sulla protezione dei diritti individuali e sulla sfida alle nuove tecnologie.

Durante una conferenza stampa a Capitol Hill, a Washington, Paris Hilton è tornata al centro del dibattito pubblico non come icona pop, ma come testimone e attivista. Accanto alle deputate statunitensi Alexandria Ocasio-Cortez e Laurel Lee, l’imprenditrice e socialite ha raccontato una ferita personale che affonda nei primi anni Duemila, collegandola direttamente alla nuova emergenza legata all’intelligenza artificiale: la diffusione di deepfake sessualmente espliciti. Hilton ha ricordato che aveva solo 19 anni quando un video intimo privato venne condiviso con il mondo senza il suo consenso. All’epoca, l’episodio fu definito dai media uno scandalo, ma lei oggi ribalta quella narrazione: non fu uno scandalo, bensì un abuso. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Paris Hilton: «Quando avevo 19 anni venne diffuso un mio video intimo. All’epoca lo definirono scandalo ma era un abuso»Paris Hilton ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo a un video intimo diffuso all’età di 19 anni, definendolo un vero e proprio abuso piuttosto che uno scandalo.

