Il declino di una cantante, amatissima dal pubblico negli anni ottanta, e che oggi si è ridotta in condizioni pessime. L’ultimo episodio è stato clamoroso Negli anni ottanta era una delle regine incontrastate della musica e del varietà. Una Sex Symbol famosissima in tutto il mondo. Con la sua voce e le sue curve ha fatto innamorare milioni di fans, che pendevano dalle sue labbra. Oggi, a distanza di anni, sembra essere caduta in rovina. E l’ultimo episodio accaduto su un aereo di linea non fa altro che testimoniare le condizioni nelle quali sta vivenfo negli ultimi anni. Samantha Fox durante uno dei suoi ultimi concerti (Ansa) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Era uno dei sex symbol negli anni 80: oggi si è ridotta così…