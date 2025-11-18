Era uno dei sex symbol negli anni 80 | oggi si è ridotta così…

Cityrumors.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il declino di una cantante, amatissima dal pubblico negli anni ottanta, e che oggi si è ridotta in condizioni pessime. L’ultimo episodio è stato clamoroso  Negli anni ottanta era una delle regine incontrastate della musica e del varietà. Una Sex Symbol famosissima in tutto il mondo. Con la sua voce e le sue curve ha fatto innamorare milioni di fans, che pendevano dalle sue labbra. Oggi, a distanza di anni, sembra essere caduta in rovina. E l’ultimo episodio accaduto su un aereo di linea non fa altro che testimoniare le condizioni nelle quali sta vivenfo negli ultimi anni. Samantha Fox durante uno dei suoi ultimi concerti (Ansa) – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

era uno dei sex symbol negli anni 80 oggi si 232 ridotta cos2368230

© Cityrumors.it - Era uno dei sex symbol negli anni 80: oggi si è ridotta così…

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

era sex symbol anniRyan Gosling compie 45 anni: tutti i successi (anche in amore) - Dagli esordi, quando era solo un ragazzino, ai premi più importanti, ottenuti anche grazie al supporto della compagna Eva Mendes, che per la famiglia ha deciso di rinunciare al cinema ... Da iodonna.it

Robert Redford e il mito del sex symbol: come nasce un’icona di seduzione - Il termine “sex symbol” entra nel linguaggio comune nel primo Novecento, quando il cinema diventa fenomeno di massa e i volti degli attori iniziano a circolare sulle riviste illustrate. Scrive tgcom24.mediaset.it

Roberto Redford, chi era: la carriera di un sex symbol anche Oscar per la regia - Il matrimonio con Lola Van Wagenen, compagna dei suoi anni giovanili, segnato dalla perdita del figlio primogenito. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Era Sex Symbol Anni