Paris Hilton ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo a un video intimo diffuso all’età di 19 anni, definendolo un vero e proprio abuso piuttosto che uno scandalo. L’ereditiera ha parlato a Capitol Hill a sostegno del Defiance Act, una legge che permette alle vittime di deepfake sessualmente espliciti generati dall’intelligenza artificiale di agire legalmente. Un intervento che evidenzia le sfide legali emergenti in ambito digitale.

A fare notizia erano soprattutto le serate esagerate con le amiche dell’epoca come Lindsay Lohan e tutti gli eccessi di una vita vissuta a 100 all’ora. In un susseguirsi di notizie di gossip, un giorno del 2004 divenne pubblico un suo video intimo, girato con l’ex fidanzato Rick Salomon. Una diffusione senza consenso che venne derubricata solo come l’ennesimo scandalo. Era altro però, e a distanza di oltre vent’anni Paris Hilton lo ha gridato a gran voce. «Quando avevo 19 anni, un mio video privato e intimo è stato condiviso con il mondo senza il mio consenso. La gente lo ha definito uno scandalo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paris Hilton: «Quando avevo 19 anni venne diffuso un mio video intimo. All’epoca lo definirono scandalo ma era un abuso»

