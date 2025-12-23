Prende fuoco un' auto danneggiata insegna negozio

Oggi, 23 dicembre, alle 10 in via Costa a Padova, un’auto parcheggiata davanti a un negozio ha preso fuoco improvvisamente. L’incendio ha causato danni alla vettura e all’insegna del negozio, generando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Auto prende fuoco mentre percorre l'A1: quattro persone scendono appena in tempo - Nel primo pomeriggio di lunedì 22 dicembre un'auto, con a bordo quattro persone, ha preso fuoco mentre percorreva l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 76, tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione ... parmatoday.it

Auto elettrica va a fuoco in un garage (FOTO): quattro persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale. Danneggiata anche un'altra macchina - Un violento incendio si è sviluppato in un garage di "San Giacomo", un quartiere di Lazfons, all'interno del territorio comunale di Chiusa: un'auto elettrica, parcheggiata nel proprio posto, ... ildolomiti.it

Auto parcheggiata prende fuoco: maxi intervento dei pompieri, traffico in tilt --> https://www.nordest24.it/incendio-padova-prato-della-valle-auto-fiamme - facebook.com facebook

Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville, ci sono vittime: il video dell'incidente x.com

