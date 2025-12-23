Prende fuoco un' auto danneggiata insegna negozio
Oggi, 23 dicembre, alle 10 in via Costa a Padova, un’auto parcheggiata davanti a un negozio ha preso fuoco improvvisamente. L’incendio ha causato danni alla vettura e all’insegna del negozio, generando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Paura oggi 23 dicembre alle 10 in via Costa a Padova. Un'auto parcheggiata proprio di fronte ad un negozio, all'improvviso ha preso fuoco. Alcuni presenti hanno tentato in autonomia di tamponare il rogo, ma ben presto si sono resi conto che l'incendio era diventato ingovernabile. Tra l'altro le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
