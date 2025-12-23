Prende fuoco un' auto danneggiata anche l' insegna del negozio

Oggi, 23 dicembre, alle 10 a Padova, in via Costa, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'auto parcheggiata di fronte a un negozio. L'incidente ha causato anche danni all'insegna commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Paura oggi 23 dicembre alle 10 in via Costa a Padova. Un'auto parcheggiata proprio di fronte ad un negozio, all'improvviso ha preso fuoco. Alcuni presenti hanno tentato in autonomia di tamponare il rogo, ma ben presto si sono resi conto che l'incendio era diventato ingovernabile.

