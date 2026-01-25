Noi Moderati eletto La Bruna Il Psi conferma Vanessa Marchi

Venerdì a Forlì si è tenuto il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, con la partecipazione di rappresentanti locali e nazionali. L'incontro, presieduto da Giuseppe Galati e Alessandro Colucci, ha confermato l’elezione di La Bruna come rappresentante del partito e la conferma di Vanessa Marchi nel ruolo di referente del Psi. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e consolidamento delle attività politiche nel territorio.

Si è svolto venerdì pomeriggio a Forlì il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, presieduto da Giuseppe Galati (vicepresidente vicario di Noi Moderati) e da Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale. All'assemblea hanno preso parte anche il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessora Paola Casara, presidente della lista civica Forlì Cambia, insieme a numerosi rappresentanti di partiti e movimenti dell'area di centrodestra. Daniele La Bruna è stato eletto segretario provinciale per acclamazione. Nel corso del congresso sono stati inoltre designati sei membri dell'assemblea provinciale e sei delegati all'assemblea regionale del partito.

