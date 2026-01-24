Noi Moderati si organizza | Daniele La Bruna eletto segretario provinciale

Ieri pomeriggio si è svolto il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, un passaggio importante per il rafforzamento del partito nella regione Emilia-Romagna. Durante l'incontro, Daniele La Bruna è stato eletto nuovo segretario provinciale, segnando un passo significativo nel percorso di crescita e consolidamento dell'organizzazione locale.

Si è svolto ieri pomeriggio, venerdì, il congresso provinciale di Noi Moderati Forlì-Cesena, un momento definito “fondamentale” per il consolidamento del partito in Emilia-Romagna. Hanno presieduto l’assemblea l'onorevole Giuseppe Galati, vicepresidente vicario del partito, e l'onorevole Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale. Presenti anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessora Paola Casara, presidente della lista civica “Forlì Cambia”, oltre a numerosi rappresentanti di partiti e movimenti dell’area di centro-destra. La risposta degli iscritti ha visto l’elezione per acclamazione di Daniele La Bruna a segretario provinciale, oltre alla designazione di sei membri per l’Assemblea provinciale e altri sei per quella regionale.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

