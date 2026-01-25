No pietà per dimostranti da Khamenei

Secondo fonti citate dal New York Times, l'ayatollah Ali Khamenei avrebbe incaricato le forze di sicurezza iraniane di reprimere le proteste in corso, con l'auspicio di utilizzare tutti i mezzi necessari e senza mostrare pietà nei confronti dei manifestanti. La notizia evidenzia la durezza della risposta delle autorità iraniane alle recenti manifestazioni di dissenso.

La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, avrebbe dato ordine alle forze di sicurezza di "schiacciare" le proteste "con ogni mezzo necessario" e di "non avere pietà" verso i manifestanti: lo scrive il New York Times citando fonti governative di Teheran. Secondo le cifre fornite da alcune organizzazioni per la difesa dei diritti umani il bilancio delle vittime della repressione fra l'8 e il 9 gennaio sarebbe di oltre 30mila morti. Per Teheran i morti sono 3.117:2.427 civili e agenti, gli altri "terroristi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Iran, il dato da brividi: “16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti”L’Iran si confronta con una crisi di proporzioni drammatiche, evidenziata dai dati di violenza contro i manifestanti: oltre 16.

Askatasuna, scontri polizia-dimostrantiTensione crescente a Torino, dove un corteo si è diretto verso il centro sociale Askatasuna in segno di protesta contro lo sgombero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Iranian teacher bursts into tears after losing all students in mass riots

In Iran azzerano il costo della vita con i cecchini che sparano sui dimostranti. Una spietata macchina repressiva. Centinaia i - facebook.com facebook