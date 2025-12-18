Askatasuna scontri polizia-dimostranti

Tensione crescente a Torino, dove un corteo si è diretto verso il centro sociale Askatasuna in segno di protesta contro lo sgombero. La situazione si è fatta incandescente con scontri tra polizia e dimostranti, alimentando un clima di forte agitazione in città.

20.55 Tensione a Torino, dove un corteo ha tentato di avvicinarsi al centro sociale Askatasuna, per protesta contro lo sgombero. La polizia ha usato gli idranti per bloccare la marcia dei manifestanti. Dopo un fitto lancio di oggetti verso gli agenti, questi hanno risposto anche con i lacrimogeni per disperdere la folla. Una decina di poliziotti sono rimasti feriti.

Sgomberato Askatasuna, oltre 600 persone in corteo: scontri in corso Regina, respinto con idranti il tentato ingresso nell'edificio - Sgomberato Askatasuna, interrotto il patto per regolarizzare lo storico centro sociale di corso Regina Margherita che, nel 2025, ha festeggiato i suoi 29 anni. torinotoday.it

Askatasuna sgomberato nel blitz di polizia e carabinieri a Torino, messi i sigilli: Piantedosi alza la voce - Il centro sociale Askatasuna di Torino è stato sequestrato e sgomberato: il blitz dopo gli scontri ai cortei pro Pal e dopo l'assalto a La Stampa ... virgilio.it

A Torino scontri davanti al centro sociale Askatasuna dopo lo sgombero

Askatasuna, il curriculum penale di 30 anni di violenze, guerriglia, scontri con gli agenti. Vandali in odore di eversione x.com

++ Gurgigno (Sap): "Scontri in Val Susa con delinquenti di Askatasuna" ++ Duro comunicato del sindacato autonomo di Polizia: "Come sempre accade in valle di Susa, ieri sera un centinaio di delinquenti No Tav, ovvero i 'compagni' di Askatasuna etc. etc., si s facebook

