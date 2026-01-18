Iran il dato da brividi | 16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti

L’Iran si confronta con una crisi di proporzioni drammatiche, evidenziata dai dati di violenza contro i manifestanti: oltre 16.500 morti e 330.000 feriti. La repressione sistematica, difficile da verificare pienamente a causa della censura, rappresenta un momento cruciale nella storia recente del Paese, sollevando preoccupazioni a livello internazionale e un bisogno urgente di attenzione e analisi obiettiva.

L’orrore che sta filtrando attraverso le maglie strettissime della censura in Iran delinea un quadro di violenza sistematica che fatica a trovare precedenti nella storia recente del Paese. Nuovi documenti riservati, che citano testimoni diretti e fonti mediche sul campo, rivelano una realtà agghiacciante: la repressione delle manifestazioni di protesta avrebbe causato la morte di  almeno 16.500 persone, mentre il numero dei feriti si attesterebbe sulla spaventosa cifra di  330.000. Ciò che rende il bilancio ancora più tragico è la velocità e l’età delle vittime; il rapporto precisa infatti che la maggior parte delle uccisioni sono avvenute nel giro di appena due giorni e che la stragrande maggioranza di chi ha perso la vita si ritiene che siano giovani  sotto i 30 anni, la generazione che più di ogni altra sta sfidando il potere costituito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le recenti proteste in Iran hanno portato a una significativa escalation di violenze, con oltre 16.500 dimostranti uccisi e circa 330.000 feriti, secondo quanto riportato da Times. La repressione delle manifestazioni ha suscitato preoccupazioni a livello internazionale, evidenziando la gravità della situazione sul territorio. Analizzare i fatti e comprenderne le implicazioni è fondamentale per una valutazione accurata del contesto attuale.

Iran, minacciate esecuzioni dimostranti
Il massimo giudice iraniano ha annunciato possibili processi rapidi ed esecuzioni per i manifestanti arrestati durante le recenti proteste contro il regime. Le autorità hanno aumentato le misure repressive, mentre gli attivisti riferiscono che il bilancio delle vittime supera le 200. Questi sviluppi indicano una stretta crescente sulla libertà di espressione e sui diritti civili nel paese.

