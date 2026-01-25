Nessuno parla dei danni del ciclone Harry in Sicilia Sardegna e Calabria Luoghi rasi al suolo attività spazzate via in una notte | la denuncia di Gabriele Vagnato

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni sulle coste di Sicilia, Sardegna e Calabria, con località rase al suolo e attività economiche gravemente compromesse. Le conseguenze, che superano i due miliardi di euro, richiedono interventi urgenti e una valutazione approfondita dei danni. Domani, il governo si riunirà per decidere sulla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, in un contesto di crisi che necessita di attenzione e risposte concrete.

Il ciclone Harry ha devastato molte delle località costiere della Sicilia, Sardegna e Calabria. In questi giorni si fa la conta dei danni, che sono ingenti e che – al momento – superano i due miliardi di euro, mentre domani, 26 gennaio, come ha annunciato il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, si riunirà il Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Intanto non mancano gli appelli sui social degli abitanti delle zone più colpite al Sud dal ciclone, per far sì che questa emergenza non venga dimenticata dall’opinione pubblica. Tra questi c’è anche il content creator e conduttore Gabriele Vagnato che con un video sui suoi social ha fatto un importante appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ciclone Harry, arriva la conta dei danni: oltre un miliardo in Sicilia. Colpite anche la Sardegna e Calabria – I videoIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con una stima superiore a un miliardo di euro.

Ciclone Harry su Sicilia, Sardegna e Calabria: danni per 2 miliardi di euroDopo il passaggio del ciclone Harry, Sicilia, Sardegna e Calabria affrontano ingenti danni stimati a circa 2 miliardi di euro.

