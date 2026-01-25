Neonato morto in ospedale si muove la Procura | ci sono 5 indagati

La Procura di Bari ha aperto un’indagine sull’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in seguito alla morte di un neonato avvenuta il 13 gennaio, a 28 giorni dalla nascita. Sono state iscritte cinque persone nel registro degli indagati. L’indagine mira a chiarire le cause della scomparsa del neonato e a verificare eventuali responsabilità all’interno della struttura sanitaria.

L’ ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti finisce sotto la lente della magistratura barese dopo la morte di un neonato, avvenuta lo scorso 13 gennaio a soli 28 giorni dalla nascita. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per chiarire se nel percorso clinico ci siano state omissioni o errori nelle ore decisive del parto e nei giorni successivi. Per fare piena luce sulle cause del decesso, si partirà dagli accertamenti irripetibili. L’incarico per l’ autopsia verrà conferito lunedì 26 gennaio al medico legale Biagio Solarino e al ginecologo Francesco Pascazio. L’esame sarà eseguito al Policlinico di Bari, passaggio centrale per ricostruire con precisione cosa sia accaduto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Neonato di 28 giorni morto in ospedale: indagine per omicidio colposo, cinque medici sotto accusa a BariLa Procura di Bari indaga per omicidio colposo sulla morte di un neonato all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ... fanpage.it

Bari, neonato muore all’ospedale Miulli: cinque operatori indagati per omicidio colposoLa pm Maria Christina De Tommasi ha disposto l’autopsia sul corpo del bambino. L’incarico sarà affidato domani al medico legale Biagio Solarino e al ginecologo Francesco Pascazio, e le analisi saranno ... giornaledipuglia.com

