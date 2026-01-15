Neonato morto in sala parto otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone | domani attesa l’autopsia

La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati otto sanitari, tra ginecologi e ostetriche, in relazione alla morte di un neonato avvenuta in sala parto a Portogruaro. Domani è prevista l’autopsia, che potrà contribuire a chiarire le cause di questo tragico episodio. L’inchiesta prosegue per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

