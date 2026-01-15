Neonato morto in sala parto otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone | domani attesa l’autopsia

La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati otto sanitari, tra ginecologi e ostetriche, in relazione alla morte di un neonato avvenuta in sala parto a Portogruaro. Domani è prevista l’autopsia, che potrà contribuire a chiarire le cause di questo tragico episodio. L’inchiesta prosegue per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Neonato muore dopo il parto nell'ospedale San Tommaso dei Battuti, il papà presenta un esposto: la Procura apre un'indagine - Dramma in sala parto, sabato mattina, nel Punto nascita dell'ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro. ilgazzettino.it

Neonato muore dopo il parto all'ospedale San Tommaso dei Battuti: disposta l'autopsia - Soltanto accertamenti medico legali potranno far chiarezza sul dramma in sala parto all'ospedale San Tommaso dei Battuti di Portogruaro, dove sabato mattina ... ilgazzettino.it

Neonato morto a Portogruaro, otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone L’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso e valutare eventuali omissioni o errori medici, mentre l’ULSS ha avviato una verifica interna Rita Micoli x.com

Neonato morto a Portogruaro, otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone. L’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso e valutare eventuali omissioni o errori medici, mentre l’ULSS ha avviato una verifica interna Rita Micoli - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.