Neonato morto in sala parto otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone | domani attesa l’autopsia
La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati otto sanitari, tra ginecologi e ostetriche, in relazione alla morte di un neonato avvenuta in sala parto a Portogruaro. Domani è prevista l’autopsia, che potrà contribuire a chiarire le cause di questo tragico episodio. L’inchiesta prosegue per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.
Sei ginecologi e due ostetriche sono stat iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta aperta dopo la morte di un neonato a Portogruaro. Domani attesa l’autopsia: dovrà chiarire le cause del decesso ed eventuali omissioni dei sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
